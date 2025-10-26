Τσιτσιπάς: Σέρβος ταξιτζής στο Σικάγο τον μπέρδεψε με τον Αντουάν Γκριεζμάν!
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα πάρει μέρος στο Masters του Παρισιού, που αρχίζει τη Δευτέρα (27/10), όμως βρέθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Σικάγο, όπου έζησε ένα ιδιαίτερο περιστατικό.
Συγκεκριμένα Σέρβος οδηγός ταξί βλέποντας τον Έλληνα τενίστα, θεώρησε πως είναι ο Γάλλος, αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν!
October 26, 2025
Ο Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στο Χ περιγράφοντας το περιστατικό, έγραψε: «Με παρέλαβε ένας Σέρβος οδηγός ταξί με ποδήλατο στο Σικάγο. Με κοίταξε κατάματα και είπε: "Αντουάν Γκριεζμάν;"
Είπα "όχι". Μου έκλεισε το μάτι και είπε: "Καλή προσπάθεια". Υποθέτω ότι παίζω τώρα για την Ατλέτικο Μαδρίτης».
Got picked up by a Serbian bicycle taxi driver in Chicago.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 25, 2025
He looked me dead in the eye and said, “Antoine Griezmann?”
I said no.
He winked and said, “Nice try.”
I guess I play for Atletico Madrid now.
