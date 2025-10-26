Τσιτσιπάς: Σέρβος ταξιτζής στο Σικάγο τον μπέρδεψε με τον Αντουάν Γκριεζμάν!

Δημήτρης Ντζάνης
Στέφανος Τσιτσιπας, Σανγκάη
Ένα ιδιαίτερο περιστατικό έζησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με Σέρβο ταξιτζή στο Σικάγο, που τον «βάφτισε» Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα πάρει μέρος στο Masters του Παρισιού, που αρχίζει τη Δευτέρα (27/10), όμως βρέθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Σικάγο, όπου έζησε ένα ιδιαίτερο περιστατικό.

Συγκεκριμένα Σέρβος οδηγός ταξί βλέποντας τον Έλληνα τενίστα, θεώρησε πως είναι ο Γάλλος, αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν!

Ο Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στο Χ περιγράφοντας το περιστατικό, έγραψε: «Με παρέλαβε ένας Σέρβος οδηγός ταξί με ποδήλατο στο Σικάγο. Με κοίταξε κατάματα και είπε: "Αντουάν Γκριεζμάν;"

 

Είπα "όχι". Μου έκλεισε το μάτι και είπε: "Καλή προσπάθεια". Υποθέτω ότι παίζω τώρα για την Ατλέτικο Μαδρίτης».

     

