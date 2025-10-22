Την αποκάλυψη για την ύπαρξη συζητήσεων με σκοπό τη διοργάνωση ενός WTA τουρνουά έκανε ο διευθυντής του Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250, Τζόρτζε Τζόκοβιτς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250, ο Τζόρτζι Τζόκοβιτς αποκάλυψε την ύπαρξη συζητήσεων για τη διοργάνωση ενός τουρνουά της WTA.

Σε σχετική ερώτηση ο Σέρβος ενημέρωσε πως υπήρχαν διαπραγματεύσεις για τη διοργάνωση ενός τουρνουά WTA, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν. Βέβαια, το ενδεχόμενο για την ύπαρξη ενός θεσμού της WTA στην Αθήνα παραμένει ζωντανός μιας και οι συζητήσεις υπάρχουν ακόμη για την επόμενη σεζόν.

Μάλιστα, ο αδερφός του Νόβακ Τζόκοβιτς τόνισε πως με τη διεξαγωγή ενός τουρνουά της WTA στην Αθήνα, η Μαρία Σάκκαρη θα έχει τη δυνατότητα να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό όπως έχει κάνει πολλές φορές ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Οι δηλώσεις του Τζόρτζε Τζόκοβιτς

«Όσον αφορά τη Μαρία Σάκκαρη και τουρνουά της WTA, έχουμε επαφές και συζητήσεις για τουλάχιστον τρεις μήνες. Δεν θα γίνει κάποια διοργάνωση φέτος, αλλά γίνονται διαπραγματεύσεις για του χρόνου.

Θα ήταν πραγματικά πολύ σπουδαίο, μία τενίστρια όπως η Μαρία Σάκκαρη ν' αποτελέσει το brand name σε μία διοργάνωση της WTA, ώστε να καταφέρει να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό όπως θα κάνει σε λίγες ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς».

