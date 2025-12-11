Όπως συνηθίζει η Κηφισιά, έδωσε εισιτήρια και στον Αστέρα Τρίπολης για το μεταξύ τους παιχνίδι στη Νεάπολη (13/12, 20:00).

Η Κηφισιά είναι από τα κλαμπ της Stoiximan Super League που δίνουν εισιτήρια σε κάθε αντίπαλο, τόσο από όταν ήταν μετακόμισε στη Νεάπολη, όσο και πριν στα γήπεδα της επαρχίας που χρησιμοποίησε μέχρι να λύσει το ζήτημα της. Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ των Βορείων Προαστίων παραχώρησε εισιτήρια και στον Αστέρα AKTOR για το μεταξύ τους παιχνίδι, για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Αρκάδες για ακόμα ένα παιχνίδι μακριά από την Τρίπολη θα έχουν φιλάθλους τους στο πλευρό τους, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων του γηπέδου της Νίκαιας. Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 15 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Αστέρα ΑΚΤΟR

«Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο την Κηφισιά.

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 20:00 θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=560&hash=-MAKqAsx1AU52AQDL00N7yAj9uk2144323

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15€ και τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα φιλοξενήσει η Θύρα 7 του Γηπέδου της Νεάπολης».