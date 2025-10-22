Την επιθυμία του Νόβακ Τζόκοβιτς να λάβει μέρος στο τουρνουά της Αθήνας, Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250, εξέφρασε ο διευθυντής της διοργάνωσης...

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το τουρνουά Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250, ο διευθυντής του τουρνουά Τζόρτζι Τζοκοβιτς ενημέρωσε σχετικά με τις φήμες που κάνουν λόγο για αμφίβολη συμμετοχή του αδερφού του Νόβακ.

Ο Σέρβος δήλωσε αισιόδοξος για τη συμμετοχή του Νόλε στο τουρνουά, χαρακτηριζόντάς τον ως mastermind στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Τόνισε πως ο κάτοχος 24 Grand Slam είναι σε περίοδο ανάρρωσης μετά την απόσυρσή του από το τουρνουά Masters του Παρισιού.

Οι δηλώσεις του Τζόρτζι Τζόκοβιτς

«Βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης. Είναι ένας mastermind όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Κάνει ό,τι μπορεί σχετικά με αυτό και δίνει όσα μπορεί για να λάβει μέρος στο τουρνουά μπροστά στο ελληνικό κοινό».

Δείτε την εκπομπή Galacticos κανάλι του Gazzetta στο Youtube