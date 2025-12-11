Ο Βόλος θα στερηθεί σε ένα ματς τουλάχιστον τον Νούριο Φορτούνα.

Στην εθνική ομάδα της Αγκόλας, για το Κόπα Άφρικα που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο, κλήθηκε ο Νούριο Φορτούνα.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ του Βόλου, ο οποίος είναι βασικό στέλεχος της ομάδας του Χουάν Φεράντο και μετράει 11 συμμετοχές θα αγωνιστεί κανονικά στο κυριακάτικο ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την πατρίδα του, προκειμένου να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής Αγκόλας.

Λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα, ο Φορτούνα θα απουσιάσει σίγουρα από τον αγώνα Βόλος – Παναιτωλικός, στις 20/12, το τελευταίο παιχνίδι του 2025. Το αν θα χάσει επιπλέον αναμετρήσεις στις αρχές του 2026 θα εξαρτηθεί από την πορεία της Αγκόλας στο τουρνουά.

Η Ανγκόλα θα παίξει στις 22 του μήνα με τη Νότιο Αφρική, στις 26/12 με τη Ζιμπάμπουε και στις 29 Δεκεμβρίου με την Αίγυπτο. Αν προχωρήσει η εθνική ομάδα του Φορτούνα, τότε 3-6 θα γίνει η φάση των «16», οπότε θα λείψει στο ματς για τα playoffs του Κυπέλλου και αν προχωρήσει κι άλλο, τότε δύσκολα θα είναι έτοιμος για τους αγώνες πρωταθλήματος με Λεβαδειακό εκτός και Ατρόμητο εντός.

