Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να λάβει μέρος στο τουρνουά της Σανγκάης, μιας και τελευταία στιγμή αποσύρθηκε από την κινεζική διοργάνωση. Τον λόγο της απόφασης ν' αποσυρθεί αποκάλυψε ο Έλληνας τενίστας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter).

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος αθλητής έκανε λόγο για σωματικό πρόβλημα. Μάλιστα, δήλωσε την απογοήτευσή του που δεν μπόρεσε να παίξει μπροστά στο κινεζικό κοινό, τονίζοντας πως στόχος του είναι να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του.

H ανάρτηση του Τσιτσιπά

«Γεια σε όλους,

Αποφάσισα να αποσυρθώ από το τουρνουά της Σανγκάης εξαιτίας σωματικού προβλήματος. Είναι πάντα χαρά μου να παίζω εδώ. Η ατμόσφαιρα και η στήριξη των Κινέζων φιλάθλων σημαίνουν πολλά για μένα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη φορά, αλλά θα επικεντρωθώ στην αποθεραπεία και ανυπομονώ να επιστρέψω πιο δυνατός».

Σημειώνεται πως ο Έλληνας τενίστας θα κάνει αγώνα δρόμου για να λάβει μέρος στο Six Kings Slam, τουρνουά επίδειξης το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 15, 16 και 18 Οκτωβρίου. Στη διοργάνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Τσιτσιπάς πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γιανίκ Σίνερ στον πρώτο γύρο.