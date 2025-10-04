Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από Masters της Σανγκάης, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στη μέση του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Masters της Σανγκάης. Ο Έλληνας τενίστας θα έκανε πρεμιέρα απέναντι στον Νούνο Μπόρζες, ωστόσο η επιστροφή του στα κορτ θα παραταθεί κι άλλο.

Ο ίδιος έκανε αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει και να δώσει το «παρών» στο τουρνουα της Κίνας, ωστόσο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση του δε λύθηκε στο βαθμό που ήθελε.

Στη θέση του θα αγωνιστεί ο Αλεξάντερ Βούκιτς, που θα περάσει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης χωρίς αγώνα και θα τεθεί αντιμέτωπος επίσης με τον Μπόρζες.