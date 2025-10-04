Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Masters της Σανγκάης. Ο Έλληνας τενίστας θα έκανε πρεμιέρα απέναντι στον Νούνο Μπόρζες, ωστόσο η επιστροφή του στα κορτ θα παραταθεί κι άλλο.
Ο ίδιος έκανε αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει και να δώσει το «παρών» στο τουρνουα της Κίνας, ωστόσο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση του δε λύθηκε στο βαθμό που ήθελε.
Στη θέση του θα αγωνιστεί ο Αλεξάντερ Βούκιτς, που θα περάσει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης χωρίς αγώνα και θα τεθεί αντιμέτωπος επίσης με τον Μπόρζες.
🚨 Stefanos Tsitsipas est FORFAIT pour le Masters 1000 de Shanghai. 🇬🇷❌— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 4, 2025
Aleksander Vukic est repêché et affrontera Nuno Borges. 🍀 pic.twitter.com/RNsPolpf9S
