Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθεώνει τον Γκαέλ Μονφίς μέσω ενός απίστευτου πόντου σε αγώνα τους στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την ανακοίνωση του Γάλλου να αποχωρήσει από τη δράση.

Ο Γκαέλ Μονφίς με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι με την ολοκλήρωση της σεζόν του 2026 θα αποχωρήσει από το επαγγελματικό τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο άκουσμα της είδησης από την πλευρά του 39χρονου Γάλλου, θυμήθηκε έναν απίστευτο πόντο που είχε δεχθεί στον αγώνα τους στο UTS Tour του US Open τον Αύγουστο του 2024 στη Νέα Υόρκη, με τον Μονφίς να βγάζει μια απίθανη επιστροφή.

Ο Ελληνας παίκτης δημοσιοποίησε τη συγκεκριμένη φάση και αποθεώνοντας τις ικανότητες του Μονφίς, έγραψε: «Τα... καυτά σουτ του Γκαέλ Μονφίς ήταν τόσο θεαματικά, που ήταν τιμή μου να τα δέχομαι».

Gael Monfils’ hot shots were so spectacular, it was an honor to be on the receiving end of them. pic.twitter.com/KTpvvVUYpI — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 1, 2025

Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο tour με το σκορ νικών να είναι στο 2-2. Η τελευταία νίκη για τον Τσιτσιπά ήταν στα ημιτελικά στο τουρνουά του Ντουμπάι το 2019 με 2-1 σετ και για τον Μονφίς στον γύρο των «32» στο Masters του Καναδά το 2023 με 2-0 σετ.