O Μονφίς ανακοίνωσε τον χρόνο αποχώρησης από το τένις

Ο Γκαέλ Μονφίς με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε τον χρόνο αποχώρησης από το επαγγελματικό τένις, με τον 39χρονο Γάλλο να κάνει γνωστό πως θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος του 2026.

Ο Μονφίς που έχει κατακτήσει 13 τίτλους στην καριέρα του, o τελευταίος ήταν στο Όκλαντ τον Ιανουάριο του 2025, που τον έκανε τον γηραιότερο τενίστα στην ATP που κατακτά τίτλο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός, σε ηλικία 38 ετών και 74 ημερών κατέκτησε τον τίτλο του ελβετικού Όπεν το 2019. Ο Μονφίς... έσπασε αυτό το ηλικιακό φράγμα, σε ηλικία 38 ετών και 132 ημερών.

The eternal entertainer ✨🇫🇷@Gael_Monfils has announced he will retire at the end of the 2026 season 🥺 pic.twitter.com/ywQcEEDxHT — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2025

Ο Μονφίς ανάφερε μεταξύ άλλων: «Έπιασα ρακέτα για πρώτη φορά όταν ήμουν 2,5 χρονών και ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα δεκαοκτώ μου. Τώρα γιόρτασα τα 39α γενέθλιά μου μόλις έναν μήνα πριν και θα ήθελα να μοιραστώ πως η σεζόν που έρχεται, θα είναι η τελευταία μου στο tour.

Το παιχνίδι αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα και είμαι εναρμονισμένος με την απόφασή μου να αποσυρθώ στο τέλος του 2026. Όταν αγαπάς κάτι τόσο πολύ, ποτέ δεν μοιάζει καλή η ώρα να το αποχαιρετήσεις.

Αλλά στα σαράντα μου φαίνεται να είναι η σωστή ώρα για μένα. Φυσικά, το να κερδίσω έναν ακόμα τίτλο πριν αποσυρθώ θα είναι πραγματικά απίθανο. Αλλά πραγματικά, ο μόνος στόχος που έχω είναι να απολαύσω κάθε λεπτό και να παίξω τον κάθε αγώνα σα να είναι ο τελευταίος μου».