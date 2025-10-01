O Σίνερ σήκωσε το τρόπαιο στο Πεκίνο κι έφυγε για Σαγκάη

O Γιάνικ Σίνερ νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον Λέρνερ Τιέν με 6-2, 6-2 κατακτώντας τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Πεκίνο.

Ο Γιάνικ Σίνερ ολοκλήρωσε τη δουλειά στο Πεκίνο, κατακτώντας τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά της κινεζικής πρωτεύουσας, επικρατώντας στον τελικό του Αμερικανού, Λέρνερ Τιέν με 6-2, 6-2.

Ο 24χρονος Ιταλός κυριάρχησε απόλυτα του αντιπάλου του, πέτυχε break στις τέσσερις από τις έξι ευκαιρίες, έβγαλε 22 winners και υπέπεσε μόλις σε εννέα αβίαστα λάθη, κλείνοντας τον τελικό σε 73 λεπτά.

Ο Σίνερ κατέκτησε τον 21ο τίτλο της καριέρας του και τρίτο μέσα στο 2025, μετά το Australian Open και το Wimbledon.

Tώρα ο Σίνερ θα ταξιδέψει στη Σαγκάη για το Masters που ξεκίνησε την Τετάρτη (1/10), με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του και μετά την απόφαση του Κάρλος Αλκαράθ να μην πάρει μέρος, έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά του στο race και στην τελική ευθεία της σεζόν να διεκδικήσει από τον Ισπανό το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 19χρονος Τιέν με την πορεία του στο Πεκίνο ανέβηκε κατά 16 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, φθάνοντας στο Νο.36 για νέο ρεκόρ καριέρας και παράλληλα εξασφάλισε την παρουσία του για 2η διαδοχική χρονιά στα Next Gen ATP Finals.