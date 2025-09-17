Ο Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το Πεκίνο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην πλάτη και δεν θα αγωνιστεί στο 500άρι τουρνουά στο Πεκίνο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα στο tie με τη Βραζιλία για το Davis Cup στο ΟΑΚΑ, όμως δεν θα δώσει το «παρών» στο 500άρι τουρνουά του Πεκίνου (25 Σεπτεμβρίου - 1η Οκτωβρίου).

Ο Τσιτσιπάς την επομένη των αγώνων έκανε μαγνητική εξέταση, που έδειξε φλεγμονή στην πλάτη και για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Κίνας και να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Αν όλα πάνε καλά ο 27χρονος παίκτης θα ταξιδέψει στην Κίνα για το Masters στη Σαγκάη, που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Στο Πεκίνο στις 24 Σεπτεμβρίου αρχίζει το WTA 1000άρι, με τη συμμετοχή της Μαρίας Σάκκαρη.

