Δεν ξεκίνησε θετικά ο κόουτς Τάκης Λεμονής την παρουσία του στην ομάδα της Ραντνίτσκι Νις.

Ο έμπειρος τεχνικός - που όπως είχε το Gazzetta είχε κλείσει στην Ραντνίτσκι Νις - έκανε το ντεμπούτο του στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Νόβι Παζάρ. Ήταν το πρώτο του επίσημο μετά από τις 20 Δεκεμβρίου του 2017 και το 2-0 που νίκησε τότε ο Ολυμπιακός τον Πλατανιά στην Κρήτη. Η νέα ομάδα του Τάκη Λεμονή γνώρισε την ήττα με 1-0. Η ομάδα από τη Σερβία είναι την 14η θέση σε σύνολο 16 ομάδων και έτσι χρειάζεται δραστική αλλαγή δεδομένων.