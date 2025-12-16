Λεμονής: Ξεκίνημα με ήττα στην ομάδα της Ραντνίτσκι
Ο έμπειρος τεχνικός - που όπως είχε το Gazzetta είχε κλείσει στην Ραντνίτσκι Νις - έκανε το ντεμπούτο του στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Νόβι Παζάρ. Ήταν το πρώτο του επίσημο μετά από τις 20 Δεκεμβρίου του 2017 και το 2-0 που νίκησε τότε ο Ολυμπιακός τον Πλατανιά στην Κρήτη. Η νέα ομάδα του Τάκη Λεμονή γνώρισε την ήττα με 1-0. Η ομάδα από τη Σερβία είναι την 14η θέση σε σύνολο 16 ομάδων και έτσι χρειάζεται δραστική αλλαγή δεδομένων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.