Η FIFA αποκάλυψε τις ψήφους των αρχηγών των εθνικών ομάδων για τον κορυφαίο παίκτη του 2025, με τον Λιονέλ Μέσι να ψηφίζει... Ντεμπελέ στα βραβεία «The Best».

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ... σάρωσε μέσα στο 2025, κατέκτησε τα πάντα με την Παρί Σεν Ζερμέν και οι ατομικές διακρίσεις δεν άργησαν να ακολουθήσουν. Πρώτα ήταν η απονομή της Χρυσής Μπάλας στην εκδήλωση του Παρισιού και ύστερα το βραβείο «The Best» που παρέλαβε από τη FIFA και τον πρόεδρο, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο Γάλλος αναδείχθηκε νικητής συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους, μεταξύ των οποίων και του πρώην συμπαίκτη του στη Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι! Συγκεκριμένα η FIFA αποκάλυψε τις ψήφους όλων των αρχηγών των εθνικών ομάδων, με τον Μέσι να χρίζει τον Ντεμπελέ ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή για το 2025.

Για τη δεύτερη θέση ο Αργεντινός ψήφισε τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Παρί και νυν αστέρα της Ρεάλ, Κιλιάν Μπαπέ, ενώ στην τρίτη βρέθηκε το wonderkid της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Σε ό,τι αφορά τον κορυφαίο προπονητή ο Μέσι ψήφισε τον Λουίς Ενρίκε που κατέκτησε τα πάντα με την Παρί, ακολούθησε ο Χάνσι Φλικ με το εγχώριο τρεμπλ με τη Μπαρτσελόνα και τρίτος βρέθηκε ο Μικέλ Αρτέτα της Άρσεναλ. Στους τερματοφύλακες ο Μέσι έδωσε την ψήφο του στον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, έπειτα στον Εμιλιάνο Μαρτίνες κι άφησε τρίτο τον Τιμπό Κουρτουά.