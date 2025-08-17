Τσιτσιπάς: Πότε θα κάνει πρεμιέρα στο Γουίνστον-Σάιλεμ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι το μεγάλο όνομα στο 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ στη Βόρεια Καρολίνα και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πότε θα κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά.
Ακόμα κι αν δεν γνωρίζει τον αντίπαλό του ο Τσιτσιπάς, Νο.1 στο ταμπλό, έμαθε πότε θα αγωνιστεί στο τουρνουά. Όπως έγινε γνωστό ο 27χρονος Έλληνας παίκτης θα αγωνιστεί το απόγευμα της Τρίτης (19/8) στις 18:30 τοπική ώρα και με τη διαφορά ώρας σημαίνει πως το παιχνίδι θα αρχίσει στις 01:30 το πρωί της Τετάρτης (20/8), ώρα Ελλάδος.
Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κινέζο Μπου Ινσακέτε (Νο.75) και τον Τσενγκ Τσουν-Χσιν από την κινεζική Ταϊπέι (Νο.113).
Δείτε ΕπίσηςΤσιτσιπάς: Η κλήρωση στο Γουίνστον-Σάλεμ
Αυτό το παιχνίδι έχει οριστεί να γίνει στο court 4 την Κυριακή (17/8) κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος.
Tsitsipas Tuesday 😎@StefTsitsipas makes his Winston-Salem debut on Tuesday night at 6:30pm!— Winston-Salem Open (@WSOpen) August 16, 2025
Get your tickets ⬇️ #WSOpen
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.