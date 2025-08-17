Οι διοργανωτές στο 250άρι τουρνουά στο στο Γουίνστον Σάιλεμ στη Βόρεια Καρολίνα, ανακοίνωσαν πότε θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του σε αυτό ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι το μεγάλο όνομα στο 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ στη Βόρεια Καρολίνα και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πότε θα κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά.

Ακόμα κι αν δεν γνωρίζει τον αντίπαλό του ο Τσιτσιπάς, Νο.1 στο ταμπλό, έμαθε πότε θα αγωνιστεί στο τουρνουά. Όπως έγινε γνωστό ο 27χρονος Έλληνας παίκτης θα αγωνιστεί το απόγευμα της Τρίτης (19/8) στις 18:30 τοπική ώρα και με τη διαφορά ώρας σημαίνει πως το παιχνίδι θα αρχίσει στις 01:30 το πρωί της Τετάρτης (20/8), ώρα Ελλάδος.

Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κινέζο Μπου Ινσακέτε (Νο.75) και τον Τσενγκ Τσουν-Χσιν από την κινεζική Ταϊπέι (Νο.113).

Αυτό το παιχνίδι έχει οριστεί να γίνει στο court 4 την Κυριακή (17/8) κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος.