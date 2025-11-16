Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να έχει τρεις απουσίες ενόψει του αγώνα με τη Λευκορωσία καθώς δεν θα ταξιδέψουν με την αποστολή οι Γιαννούλης, Παυλίδης και Μπακασέτας.

Μετά τη νίκη κόντρα στην Σκωτία (3-2), η Εθνική Ελλάδος στρέφει το ενδιαφέρον της στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λευκορωσία, με την οποία θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Mundial, χωρίς να έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μπουν στο αεροπλάνο απόψε (16/11) στις 17:30, με τον έμπειρο προπονητή να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Παυλίδη και του Γιαννούλη οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμό ενώ ο Μπακασέτα είδε την κόκκινη κάρτα και θα απουσιάσει από το ματς.

Να θυμίσουμε πως έχει κληθεί ο Μάριος Βήχος στην Εθνική Ομάδα.