O Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο Νο.1 του ταμπλό στο 250άρι τουρνουά στο στο Γουίνστον-Σάλεμ στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του στο 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον-Σάλεμ στη Βόρεια Καρολίνα, που ξεκινά την Κυριακή (17/8) κι αποτελεί την πρόβα τζενεράλε εν όψει του US Open.

O Τσιτσιπάς είναι το Νο.1 στο ταμπλό και περνά χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο και στη φάση των «32». Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κινέζο Μπου Ινσακέτε (Νο.75) και τον Τσενγκ Τσουν-Χσιν από την κινεζική Ταϊπέι (Νο.113).

Εφόσον προκριθεί στη φάση των «16», πιθανός αντίπαλος για τον Τσιτσιπά θα είναι ο Αμερικανός, Μάρκος Γκιρόν και στα προημιτελικά οι Ματέο Αρνάλντι και Σεμπάστιαν Μπάεζ.

Στα ημιτελικά υπάρχει πιθανή διασταύρωση με τον 23χρονο Καναδό, Γκαμπριέλ Ντιαλό ή τους Γάλλους, Αλεξάντρ Μίλερ και Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό, ο Ταλόν Γκρίκσπορ είναι το Νο.2, ενώ υπάρχουν επίσης οι Ρομπέρτο Μπαουτίστα Άγκουτ, Τζάουμερ Μουνάρ, Λορέντζο Σονέγκο και Λουτσάνο Νταρντέρι.