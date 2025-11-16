Κάπου ανάμεσα στους πανηγυρισμούς και τις «υποσχέσεις» μετά το 3-2 με τη Σκωτία, το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout, παρουσιάζει το ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη που τράβηξε τα βλέμματα και την εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη ήταν απλά όλα τα... λεφτά.

«Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω. Από μικρός ήθελα να παίξω στην Εθνική, την παρακολουθούσα και τώρα είμαι εδώ». Πόσο συγκινητικά λόγια από ένα παιδί που είδε το όνειρο του να γίνεται πραγματικότητα. Που από τη δεύτερη κατηγορία και τις αμφιβολίες, έφτασε σε μία σημαντική μεταγραφή αλλά και στο ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Ο Ανδρέας Τεττέη είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να μην μπορεί να συνεχίσει λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στην Σκωτία και ξαφνικά βρέθηκε στην άκρη της γραμμής για να σημειώσει το επίσημο ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Τα βλέμματα στράφηκαν πάνω του αλλά δεν γινόταν να είναι αποκλειστικά εκεί. Τουλάχιστον δεν το... επέτρεψε ο Χρήστος Τζόλης μέσα από την απίθανη εμφάνιση που έκανε κόντρα στους Σκωτσέζους, αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή της νίκης.

Το Gazzetta συμπεικνώνει τους επιθετικούς της Εθνικής Ομάδας και με τη βοήθεια του Wyscout , σας παρουσιάζει τι πρόσφερε ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς στα 56 λεπτά που αγωνίστηκε και πώς ο Χρήστος Τζόλης έκανε τους Σκωτσέζους να παραμιλούν.

Ο Τεττέη έδωσε διαφορετική πνοή στην επίθεση της Εθνικής

Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης ζητάει αλλαγή λόγω τραυματισμού. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γυρνάει στον πάγκο και κάνει νόημα στον Ανδρέα Τεττέη. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς βρίσκεται στο σημείο της μεσαίας γραμμής δίπλα στον 4ο διαιτητή και περιμένει να ανάψει το πράσινο για τον αριθμό «18».

Το κοινό τον χειροκροτεί, τον αποθεώνει πριν καν αγγίξει την μπάλα, πριν καν κάνει το πρώτο σπριντ στον αγωνιστικό χώρο γιατί ξέρει τι έχει περάσει αυτό το παιδί. Έχει διαβάσει για την ιστορία του αν και κανείς δεν θα μάθει ποτέ στο 100% τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει. Ωστόσο ακόμα και αυτό το δείγμα που έχει γραφτεί στα ΜΜΕ ή έχει πει ο ίδιος, ήταν αρκετό για να λάβει την αποθέωση.

Και πάμε στο αγωνιστικό σκέλος. Έξι λεπτά πρόλαβε να αγωνιστεί στο πρώτο μέρος. Χωρίς προθέρμανση και χωρίς να έχει προλάβει να καταλάβει τι συμβαίνει, προλαβαίνει να μπει σε τρεις μονομαχίες. Κερδίζει τη μία στον αέρα και τη μία από τις δύο στο έδαφος. Όρεξη και πάθος ήταν αρκετά για να τον κάνουν να εγκλιματιστεί γρήγορα και να πάει στα αποδυτήρια πιο προσηλωμένος.

Το heatmap του Ανδρέα Τεττέη

Αυτό φάνηκε στα πρώτα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Έκανε συνολικά επτά ενέργειες σε αυτό το διάστημα και οι πέντε ήταν επιτυχημένες, με αποκορύφωμα την ασίστ στο γκολ του Καρέτσα για το 2-0. Σε αυτό το χρονικό σημείο έχει μετρήσει 2/3 μονομαχίες, 1/2 μονομαχίες στον αέρα, 3/4 πάσες και μία εκπληκτική ενέργεια, συμβάλλει στο να φτάσει η Ελλάδα πιο κοντά στο γκολ.

Από εκεί και πέρα, ο Τεττέη κινήθηκε αρκετές φορές εκτός περιοχής, δίνοντας αρκετούς χώρους στους εξτρέμ να πατήσουν περιοχή ή να βρουν κενό πεδίο για σουτ. Τρανταχτό παράδειγμα το γκολ του Τζόλη, όπου ο νεαρός εξτρέμ παίρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς κάνει αντίθετη κίνηση, δημιουργώντας ριγμούς στους στόπερ και ο Τζόλης εκτελεί έξω από την περιοχή για το 3-0.

Εκτός από την ασίστ, ο Τεττέη απείλησε δύο φορές τον αντίπαλο πορτιέρε, με το ένα σουτ να καταλήγει σε εκείνον και το δεύτερο πάνω από τα δοκάρια σε κοντινή απόσταση με τα xGoals να είναι στο 0,47. Μέτρησε 2/4 μονομαχίες στην επίθεση, είχε μία επιτυχημένη ντρίμπλα, πάτησε τρεις φορές στο σημείο του πέναλτι και έδωσε συνολικά 14 μάχες με τους αντίπαλους αμυντικούς.

Οι μονομαχίες του Ανδρέα Τεττέη

Στο γκολ έκανε ότι ήθελε τα στόπερ της Σκωτίας!

Στο σημείο του γκολ, οι δύο στόπερ της Σκωτίας ακόμα τον... κυνηγούν. Ο 24χρονος επιθετικός έχει κατέβει πίσω από τη σέντρα, τη στιγμή που αμύνεται η Ελλάδα, σπάει την μπάλα στον Μπακασέτα υπό τη πίεση του Τζον Σούταρ, τον ξεπερνάει στο σπρίντ, βγαίνοντας την πλάτη του και στη συνέχεια ξεπερνάει και τον άλλον στόπερ, τον Γκραντ Χάνλεϊ για να φτάσει στην περιοχή.

Εκεί δεν κάνει απότομο γύρισμα παρότι ο δεύτερος αμυντικός της Σκωτίας τον έχει πλησιάσει. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει προσποίηση και στρώνει εξαιρετικά στον Καρέτσα για το 2-0. Ένα γκολ που έφτιαξε σχεδόν μόνος του ο Τεττέη δεδομένου ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας και με εντυπωσιακό και γρήγορο τρόπο έφυγε στην αντεπίθεση, την οποία έφτιαξε ο ταλαντούχος φορ.

Και αν δεν σας κάλυψε μόνο η κίνηση του, να σας θυμίσουμε ποιοι ήταν οι στόπερ που είχε να αντιμετωπίσει, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα παιδί που παίζει στην Κηφισιά και κόντρα στην Σκωτία αντιμετώπισε για πρώτη φορά παίκτες που παίζουν στο διαφορετικό επίπεδο από το ελληνικό.

Ο παίκτης που τον μαρκάρει και τον περνάει με το σπριντ στην αρχή της φάσης (το 15) είναι ο Τζον Σούταρ. Ετών 29 και βασικός στόπερ της Ρέιντζερς στην Σκωτία με την οποία φέτος μετράει 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ αυτών και τέσσερις στο Europa League.

Ο δεύτερος, που τον περνάει εντυπωσιακά ο Τεττέη, με τον αριθμό «5» είναι ο Γκράντ Χάνλεϊ. Ο 33χρονος στόπερ και ηγέτης της Χιμπέρνιαν που το 2016 έκανε τη Νιούκαστλ να δαπανήσει 7 εκατ. ευρώ για να τον πάρει και έναν χρόνο μετά, η Νόριτς έδωσε άλλα 4 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της, ενώ φέτος μετρά 11 συμμετοχές.

Η όαση του Τζόλη

Όπως είπαμε παραπάνω, ο Ανδρέας Τεττέη τράβηξε πάνω του τα βλέμματα με το ντεμπούτο του όμως η λάμψη του Χρήστου Τζόλη δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο 23χρονος εξτρέμ εντυπωσιάζει με την Κλαμπ Μπριζ και αυτό έρχεται να... κουμπώσει με την ηγετική μορφή που έχει αποκτήσει στη μεσοεπιθετική γραμμή της Ελλάδας.

Κόντρα στην Σκωτία έκανε μία από τις πιο γεμάτες εμφανίσεις του με το εθνόσημο και συνεχίζει με σταθερά βήματα να δείχνει ότι μπορεί να γίνει μία από τις σημαίες της Εθνικής Ομάδας στον δρόμο για την επιστροφή σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν είναι μόνο το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε για να κάνει το 3-0 της χώρας μας αλλά και η συνολική του παρουσία στο επιθετικό σκέλος.

Το heatmap του Τζόλη

Ο διεθνής εξτρέμ ήταν μόνιμος κίνδυνος για την Σκωτία καθώς μέτρησε συνολικά επτά σουτ με τέσσερα από αυτά να είναι εντός εστίας και να βάζουν δύσκολα στον Γκόρντον, ο οποίος χρειάστηκε να επέμβει για να μην επιτρέψει το γκολ στον Τζόλη. Εκτός από αυτό, ο 23χρονος εξτρέμ είχε δύο πάσες-κλειδιά προς τους επιθετικούς της χώρας μας.

Η μία είναι στο 31ο λεπτό, όταν πέρασε εξαιρετικά την παράλληλη πάσα από τα αριστερά αλλά ο Παυλίδη είδε την προβολή του να καταλήγει στο εξωτερικό μέρος της εστίας του Γκόρντον. Η δεύτερη είναι στο 61ο λεπτό, όταν ο εξτρέμ της Μπριζ βρήκε τον Τεττέη στα όρια της περιοχής αλλά το πλασέ του σταμάτησε στον αντίπαλο πορτιέρε.

Από την άλλη στο 19ο λεπτό, μετά από εξαιρετική συνεργασία Βαγιαννίδη-Καρέτσα, ο Τζόλης βρήκε χώρο στην περιοχή αλλά το δυνατό σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι του Γκόρντον. Από εκεί και πέρα, επιθετικά είχε το απόλυτο στις ντρίμπλες (2/2), πάτησε οκτώ φορές στην αντίπαλη περιοχή και δημιούργησε ουκ ολίγα προβλήματα στην άμυνα στης Σκωτίας με τις συνεχόμενες κινήσεις του προς τον άξονα.

Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας εξτρέμ είχε σημαντικό ρόλο στην κυκλοφορία καθώς μέτρησε μεγάλα ποσοστά στις μεταβιβάσεις του με 28 επιτυχημένες πάσες στις συνολικά 31 που έκανε (90%) ενώ οι οκτώ από αυτές ήταν προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου (έξι επιτυχημένες).

Βέβαια, καλοί οι αριθμοί και τα στατιστικά, όμως το ζητούμενο είναι να καταλάβουμε τι υπάρχει στην Εθνική Ομάδα και το κυριότερο, πόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει έχοντας ήδη παίκτες που δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της ηλικίας του και έχουν εξελιχθεί ήδη σε πρωταγωνιστές.