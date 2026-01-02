Ο Μανόρ Σόλομον αφήνει τη Βιγιαρεάλ και συνεχίζει ως δανεικός από την Τότεναμ στη Serie A για λογαριασμό της Φιορεντίνα.

Η Τότεναμ ανακοίνωσε πως ο δανεισμός του Μανόρ Σόλομον στην Βιγιαρεάλ τελείωσε και η επόμενη ομάδα του δανεισμού του θα είναι η Φιορεντίνα για το υπόλοιπο της σεζόν.

O αριστερός εξτρέμ εντάχθηκε στο δυναμικό των Spurs το 2023 και σημείωσε έξι εμφανίσεις ενώ ακολούθησε και ο δανεισμός του στη Λιντς. Με τη Βιγιαρεάλ είχε έντεκα εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έξι στη La Liga, δύο στο Champions League και τρεις στο Copa del Rey. Επίσης είχε σκοράρει μόλις μια φορά ενώ είχε μοιράσει και τέσσερις ασίστ.

Ο 26χρονος Ισραηλινός δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μαρθελίνο Γκαρθία Τοράλ και τώρα έχει την πρόκληση της Serie A. Οι βιόλα έχουν μια απογοητευτική σεζόν, βρίσκονται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος και φλερτάρουν με τον υποβιβασμό. O Πάολο Βανόλι έχει το δύσκολο έργο να βγάλει τη Φιορεντίνα από τη ζώνη του υποβιβασμού και ο Σόλομον αποτελεί αυτή τη στιγμή μια ακόμη λύση στην επίθεση.