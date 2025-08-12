Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Μπενζαμίν Μπονζί με 6-7(4), 6-3, 6-4 στο πλαίσιο της φάσης των "32" του τουρνουά στο Σινσινάτι και αποκλείστηκε από τον αμερικανικό θεσμό.

Για τρίτη σερί φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πάρει νίκη κόντρα σε Γάλλο τενίστα. Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα από τον Μπενζαμίν Μπονζί με 6-7(4), 6-3, 6-4 σε ένα ματς, το οποίο σημαδεύτηκε από το black out στις εγκαταστάσεις του τουρνουά.

Bonzi is taking care of business 💼@BenjaminBonzi defeats Tsitsipas in three, his 5th win against Top 30 this year. pic.twitter.com/kbeDD5U4nS August 11, 2025

Έχασε τέσσερα set points, αλλά «καθάρισε» στο tie-break

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά να έρχεται αντιμέτωπος με ένα break point του Μπενζαμίν Μπονζί, το οποίο κατάφερε να σβήσει για να κρατήσει το σερβίς του (1-0). Αμφότεροι διατήρησαν τα σερβίς τους, με τον Έλληνα να χρειάζεται να σβήνει ακόμη ένα break point στο πέμπτο game (3-2).

Ό,τι κατάφερε τις προηγούμενες δύο φορές δεν μπόρεσε να το κάνει στο 7ο game, όπου ο Μπονζί εκμεταλλεύτηκε το τρίτο του break point στο σετ. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν μπόρεσε να διατηρήσει το break του δεχόμενος άμεσα απάντηση από τον Έλληνα, ο οποίος τον έστειλε να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ δύο φορές (5-4, 6-5).

Εκεί, ο Νο.29 του κόσμου έχασε τέσσερα set points, όμως ένα πολύ καλό tie-break ήταν αρκετό για να του δώσει το προβάδισμα στην αναμέτρηση με 7-6(4).

Black out για Τσιτσιπά και Σινσινάτι και το ματς στο τρίτο σετ

Το δεύτερο σετ σημαδεύτηκε από το black out που έπαθαν οι εγκαταστάσεις στο αμερικανικό τουρνουά, γεγονός το οποίο διέκοψε την τηλεοπτική κάλυψη και στη συνέχεια ανάγκασε τους chair umpire να διακόψουν όλα τα ματς. Αυτό, βέβαια, έγινε αφού πέσει για κάποια λεπτά η τηλεοπτική κάλυψη.

Due to an on-site power outage, play is currently suspended. #CincyOpen — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 11, 2025

Σε εκείνο το χρονικό διάστημα ο Μπενζαμίν Μπονζί κατάφερε να βρει break στο σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά και να φτάσει μία ανάσα από το σετ (5-2), όταν και αγώνα διεκόπη.

Μετά την επιστροφή των δύο παικτών στο court και με το σκορ στο 5-2, ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του (5-3), όπως έκανε και Μπονζί για να ισοφαρίσει στα σετ και να στείλει το ματς σε τρίτο.

Ένα break έκανε τη διαφορά και έδωσε τη νίκη στον Μπονζί

Όπως στο πρώτο σετ έτσι και στο δεύτερο ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήρθε αντιμέτωπος με την απειλή να... σπάσει το σερβίς του από τον Μπενζαμίν Μπονζί. Ο Έλληνας διατήρησε το σερβίς του, παρά το τριπλό break point του αντιπάλου του.

Στο 1-0 βρήκε την ισοφάριση ο Γάλλος για να ακολουθήσουν δύο love games από τους τενίστες. Στο πέμπτο game ο Νο.63 στον κόσμο βρήκε και πάλι την ευκαιρία για ένα break, την οποία όμως δεν άφησε ανεκμετάλλευτη (3-2). Μάλιστα, με ένα hold πήρε... ανάσα δύο games (4-2).

Σε αυτό το προβάδισμα ο 27χρονος τενίστας δεν κατάφερε να βρει αντίδραση, ούτε να απειλήσει για να φτάσει σε ένα break. Ο Μπονζί διατήρησε τα σερβίς του και χωρίς να κάνει άλλο break έφτασε στο 6-4, το οποίο του έδωσε τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στους "16".

Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίος νωρίτερα είχε πάρει τη νίκη επί του έτερου Γάλλου, Αρτούρ Ρίντερκνες με 7-6(4), 4-2.