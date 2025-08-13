Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στη μητέρα του Τζούλια Σαλνίκοβα για τα γενέθλιά της μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter)...

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα για τα γενέθλιά της. Ο Έλληνας τενίστας μέσω μίας ιδιαίτερης ανάρτησης... βγάζει το καπέλο στην μητέρα του, την οποία χαρακτηρίζει ως MVP.

Σημειώνεται πως ο Νο.29 του κόσμου, την Τρίτη 12/8, γιόρτασε τα 27α γενέθλιά του. Βέβαια, αυτό δεν το κατάφερε on court καθώς γνώρισε τον αποκλεισμό και στα διπλά του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά

«Συγχαρητήρια στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια.

Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι - με λίγο περισσότερo top spin».