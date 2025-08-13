Τσιτσιπάς: Οι ευχές για τα γενέθλια της μητέρας του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα για τα γενέθλιά της. Ο Έλληνας τενίστας μέσω μίας ιδιαίτερης ανάρτησης... βγάζει το καπέλο στην μητέρα του, την οποία χαρακτηρίζει ως MVP.
Σημειώνεται πως ο Νο.29 του κόσμου, την Τρίτη 12/8, γιόρτασε τα 27α γενέθλιά του. Βέβαια, αυτό δεν το κατάφερε on court καθώς γνώρισε τον αποκλεισμό και στα διπλά του τουρνουά στο Σινσινάτι.
Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά
«Συγχαρητήρια στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια.
Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι - με λίγο περισσότερo top spin».
Shoutout to the real MVP: Raised me, believed in me, and somehow forgave me for my teenage years.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 13, 2025
Happy birthday, Mom. ❤️ You’re everything I strive to be - with a bit more topspin. pic.twitter.com/kb5LYl08ix
