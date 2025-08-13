Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι ηττήθηκαν στον πρώτο γύρο του ταμπλό στο διπλό από τους Ούγκο Νις κα Εντουάρ Ροζέρ Βασελάν με 7-5, 7-5, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Το δίδυμο Τσιτσιπά/Νταρντέρι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στο Νο.8 του ταμπλό στο διπλό, γνωρίζοντας την ήττα από τους Ούγκο Νις κα Εντουάρ Ροζέρ Βασελάν με 7-5, 7-5 στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Οι δύο αθλητές ήταν ανταγωνιστικοί κατά τη διάρκεια του ματς, ωστόσο δύο breaks (ένα σε κάθε σετ) τους κόστισαν την ήττα και συνάμα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του τουρνουά. Η ήττα αυτή σήμανε και το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Έλληνα τενίστα στο Σινσινάτι, μιας και τα μεσάνυχτα της Τρίτης (12/8) είχε ηττηθεί και στο μονό από τον Μπενζαμίν Μπονζί.

Παράλληλα με τον Στέφανο Τσιτσιπά αγωνίστηκε και ο Κάρλος Αλκαράθ, για το ταμπλό του μονού, επικρατώντας με 6-4, 6-4 του Χαμάντ Μεντζέντοβιτς, φτάνοντας τις 50 νίκες στη φετινή σεζόν. Στη φάση των "16"¨ο Ισπανός θ' αντιμετωπίσει τον Λούκα Νάρντι, ο οποίος επικράτησε του Γιάκουμπ Μένσικ με 6-2, 2-1.

Για το ταμπλό των γυναικών η Κόκο Γκοφ πήρε πρόκριση στη 16άδα άνευ αγώνος, μια και η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα αποσύρθηκε από τουρνουά λόγω τραυματισμού.