Ηλιόπουλος: «Θα κάνουμε τα πάντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αγαπάμε και θα αγαπάμε την Κρήτη»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, μίλησε στην κάμερα του «ΚΡΗΤΗ TV» για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ιδιαίτερη αγάπη του για τη Μεγαλόνησο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε την ΑΕΚ σε ακόμα ένα παιχνίδι. Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ταξίδεψε στο Ηράκλειο και πανηγύρισε στο Παγκρήτιο Στάδιο τη σημαντικό εκτός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ορμπελίν Πινέδα.

Πριν από το παιχνίδι ο ισχυρός άνδρα της Ένωσης μίλησε στην κάμερα του «ΚΡΗΤΗ TV», κάνοντας αναφορά τόσο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο και για την ξεχωριστή σχέση της οικογένειας του με την Κρήτη.

«Ακόμη δεν έχουμε κάνει τα πάντα, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το μήνυμα είναι πως αγαπούσαμε, αγαπάμε και θα αγαπάμε την Κρήτη, ιδιαίτερα το Ηράκλειο και τα Χανιά και το Ρέθυμνο, όλη την Κρήτη, αλλά ιδιαίτερα το Ηράκλειο.

Η οικογένειά μου ήταν από την Κρήτη και ήταν αντάρτες. Εως εκ τούτου και οποιοιδήποτε προφανώς είναι και ΑΕΚτζήδες και αγαπούν την ομάδα και είναι στην ΑΕΚ, ένας λόγος παραπάνω για να τους αγαπάμε πολύ.

Σήμερα είχε μιχανοκίνητο αθλητισμό, ομαλό, θα πήγαινα στον αγώνα. Θα πήγαινα και εκεί και θα ερχομουν και στον αγώνα με τον ΟΦΗ. Ωστόσο, έχει κριθεί το πρωτάθλημα ήδη από τον προηγούμενο αγώνα, το έχω κερδίσει ξανά και δεν χρειάστηκε να πάω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος.