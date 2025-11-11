LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο NBA συνεχίζεται τα ξημερώματα της Τρίτης 11/11 με 9 αναμετρήσεις, και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Το πρόγραμμα
2:00 Χόρνετς-Λέικερς
2:00 Πίστονς-Γουίζαρντς
2:00 Μάτζικ-Μπλέιζερς
2:30 Χιτ-Καβαλίερς
3:00 Μπουλς-Σπερς
3:30 Μάβερικς-Μπακς
4:00 Σανς-Πέλικανς
4:00 Τζαζ-Τίμπεργουλβς
5:30 Κλίπερς-Χοκς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.