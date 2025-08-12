Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπενζαμίν Μποζνί σταμάτησε λόγω διακοπής του ρεύματος στις εγκαταστάσεις του τουρνουά στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι με τον Μπενζαμίν Μπονζί, με την αναμέτρησή του να σταματά λόγω διακοπής του ρεύματος.

Οι εγκαταστάσεις του Σινσινάτι δεν έχουν επαρκή ηλεκτροδότηση με συνέπεια όλοι οι αγώνες που διεξάγονταν να διακοπούν. Ανάμεσα σε αυτά τα ματς ήταν και αυτό του Έλληνα τενίστα.

Ο 27χρονος βρισκόταν με προβάδισμα στα σετ, μέχρι να σταματήσει η ροή του ματς, ενώ στο δεύτερο σετ ήταν πίσω με 5-2 έχοντας δεχθεί break.

Η ενημέρωση που υπάρχει από τον πάροχο του τηλεοπτικού σήματος είναι πως υπάρχει διακοπή ρεύματος, η οποία προκάλεσε προβλήματα και στο σήμα καθώς από τις αρχές του δεύτερου σετ δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη.