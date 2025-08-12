Τσιτσιπάς - Μπονζί: Διεκόπη το ματς λόγω διακοπής ρεύματος
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι με τον Μπενζαμίν Μπονζί, με την αναμέτρησή του να σταματά λόγω διακοπής του ρεύματος.
Οι εγκαταστάσεις του Σινσινάτι δεν έχουν επαρκή ηλεκτροδότηση με συνέπεια όλοι οι αγώνες που διεξάγονταν να διακοπούν. Ανάμεσα σε αυτά τα ματς ήταν και αυτό του Έλληνα τενίστα.
Ο 27χρονος βρισκόταν με προβάδισμα στα σετ, μέχρι να σταματήσει η ροή του ματς, ενώ στο δεύτερο σετ ήταν πίσω με 5-2 έχοντας δεχθεί break.
Η ενημέρωση που υπάρχει από τον πάροχο του τηλεοπτικού σήματος είναι πως υπάρχει διακοπή ρεύματος, η οποία προκάλεσε προβλήματα και στο σήμα καθώς από τις αρχές του δεύτερου σετ δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη.
Play in Cincinnati is currently suspended due to an onsite power outage. Stay tuned for updates on when the action resumes 🙌 https://t.co/JJ57EcBnti— Tennis Channel (@TennisChannel) August 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός, μεταγραφές: Τα ιταλικά media επαναφέρουν το ενδιαφέρον της Τορίνο για τον Πιρόλα
- Απίστευτες σκηνές σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο: Προσωρινή διακοπή λόγω πυροβολισμών (vid)
- Μεταγραφές: Η επιβεβαίωση του ΠΑΟΚ για Γιακουμάκη, προς Αλ Καλίτζ ο Μασούρας και επιστροφή Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό