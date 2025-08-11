Την ώρα που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στα διπλά του τουρνουά στο Σινσινάτι έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς...

Στο τουρνουά του Σινσινάτι, όπως είχε γίνει γνωστό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος και στο ταμπλό του διπλού. Ο Έλληνας τενίστας με παρτενέρ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι θα κάνουν πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης (12/8), όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Πιο συγκεκριμένα η αναμέτρηση των Τσιτσιπά/Νταρντέρι με τους Ούγκο Νις - Εντουάρ Ροζέ Βασελάν είναι προγραμματισμένη τρίτη χρονικά. Στο court 4 όπου θα γίνουν όλοι αγώνες του διπλού θα προηγηθούν τα ματς Μπόρχες/Μάτσαχ - Κας/Γκλάσπουλ και Μουζέτι/Σονέγκο - Γκονζάλεζ/Μολτένι. Έτσι το πρώτο σερβίς αναμένεται περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (12/8)

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς το βράδυ της Δευτέρας (11/8) θ' αντιμετωπίσει τον Μπένζαμιν Μπονζί, στο πλαίσιο της φάσης των "32" του τουρνουά στο Σινσινάτι. Εφόσον πάρει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στους "16" ο Έλληνας τενίστας πρόκειται να βρεθεί απέναντι στον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ.