Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στα διπλά του Σινσινάτι το βράδυ της Τρίτης (12/8)
Στο τουρνουά του Σινσινάτι, όπως είχε γίνει γνωστό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος και στο ταμπλό του διπλού. Ο Έλληνας τενίστας με παρτενέρ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι θα κάνουν πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης (12/8), όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.
Πιο συγκεκριμένα η αναμέτρηση των Τσιτσιπά/Νταρντέρι με τους Ούγκο Νις - Εντουάρ Ροζέ Βασελάν είναι προγραμματισμένη τρίτη χρονικά. Στο court 4 όπου θα γίνουν όλοι αγώνες του διπλού θα προηγηθούν τα ματς Μπόρχες/Μάτσαχ - Κας/Γκλάσπουλ και Μουζέτι/Σονέγκο - Γκονζάλεζ/Μολτένι. Έτσι το πρώτο σερβίς αναμένεται περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Το πρόγραμμα της Τρίτης (12/8)
Cincinnati ATP Masters 1000 Order of play - Tuesday, August 12, 2025 pic.twitter.com/pEeFQe64IyAugust 11, 2025
Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς το βράδυ της Δευτέρας (11/8) θ' αντιμετωπίσει τον Μπένζαμιν Μπονζί, στο πλαίσιο της φάσης των "32" του τουρνουά στο Σινσινάτι. Εφόσον πάρει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στους "16" ο Έλληνας τενίστας πρόκειται να βρεθεί απέναντι στον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ.
