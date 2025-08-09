Γνωστός έγινε ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπάς, εφόσον ο Έλληνας περάσει το εμπόδιο του Φάμπιαν Μαροζάν στο ματς του δεύτερου γύρου στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλός του στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι, εάν ο Έλληνας τενίστας επικρατήσει του Φάμπιαν Μαροζάν στο ματς για τον δεύτερο γύρο του αμερικανικού θεσμού.

Ο Μπέντζαμιν Μπόνζι περιμένει τον 27χρονο τενίστα στον τρίτο γύρο. Ο Γάλλος πήρε μία σημαντική νίκη στα τρία σετ με 5-7, 6-4, 7-6(4) επί του Λορέντσο Μουζέτι και πανηγύρισε την πρόκριση στη φάση των "32" του Σινσινάτι.

Μπένζαμιν Μπόνζι και Στέφανος Τσιτσιπάς έχουν βρεθεί τρεις φορές στο παρελθόν με τον Έλληνα να ισάριθμες νίκες έναντι του Γάλλου. Οι δυο τους αναμένεται να βρεθούν αντίπαλοι την Δευτέρα (11/8).

Η ευκαιρία του Στέφανου Τσιτσιπά να φτάσει έως τα προημιτελικά

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Έλληνα τενίστα (LIVE στο Gazzetta) τα αποτελέσματα που προηγήθηκαν δίνουν την ευκαιρία στον Τσιτσιπά να φτάσει έως τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Λορέντσο Μουζέτι, τον οποίο θα πετύχαινε στη φάση των "32" και θα ήταν το μεγάλο φαβορί της μεταξύ τους αναμέτρησης τον απέφυγε και εφόσον προκριθεί θα παίξει με έναν παίκτη υποδεέστερο του Ιταλού.

Στη φάση των "16" που λόγω ranking ήταν να βρεθεί αντίπαλος του Κάσπερ Ρουντ. Ωστόσο, ο Νορβηγός ηττήθηκε στην πρεμιέρα του από τον Αρτούρ Ριντερνέ με 6-7(5), 6-4, 6-2. Αυτό σημαίνει πως ο Έλληνας και στη φάση των "16" δεν θα αντιμετωπίσει τον πιο "δυνατό" τενίστα, γεγονός που κάνει το δρόμο του προς τα προημιτελικά πιο βατό.

Αυτό, όμως, θα συμβεί εφόσον περάσει το εμπόδιο του Μαροζάν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι.