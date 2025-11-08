Μάτζικ - Σέλτικς 123-110: Ο Βάγκνερ οδηγεί το Ορλάντο
Δεν έχουν ξεκινήσει με καλό τρόπο τη σεζόν οι Σέλτικς. Το Ορλάντο κατάφερε να τους νικήσει με 123-110 και έτσι να πάει στο 4-5, ενώ η Βοστώνη έχει 4 νίκες και 6 ήττες σε 10 ματς.
Κορυφαίος από την πλευρά των νικητών ο Φραντζ Βάγκνερ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Στους 22 σταμάτησε ο Μπέιν που πάντως ψάχνει τα πατήματα του μέχρι στιγμής.
Στον αντίποδα για τους Κέλτες, ο Μπράουν είχε 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Καλό ματς και ο Πρίτσαρντ με 27 πόντους και 4 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.