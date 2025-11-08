O Bάγκνερ έκανε ματσάρα και οι Μάτζικ επικράτησαν των Σέλτικς με 123-110.

Δεν έχουν ξεκινήσει με καλό τρόπο τη σεζόν οι Σέλτικς. Το Ορλάντο κατάφερε να τους νικήσει με 123-110 και έτσι να πάει στο 4-5, ενώ η Βοστώνη έχει 4 νίκες και 6 ήττες σε 10 ματς.

Κορυφαίος από την πλευρά των νικητών ο Φραντζ Βάγκνερ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Στους 22 σταμάτησε ο Μπέιν που πάντως ψάχνει τα πατήματα του μέχρι στιγμής.

Στον αντίποδα για τους Κέλτες, ο Μπράουν είχε 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Καλό ματς και ο Πρίτσαρντ με 27 πόντους και 4 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.