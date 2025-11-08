Οι Σπερς συνεχίζουν εντυπωσιακά τη σεζόν τους, αφού κατάφεραν να λυγίσουν και τους Ρόκετς σε μια πολύ όμορφη μάχη στο Σαν Αντόνιο. Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 6-2 στην κατάταξη, ενώ οι ρουκέτες έπεσαν στο 5-3.
Από την πλευρά των νικητών ο Γουεμπανιάμα είχε 22 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Μπαρνς πρόσθεσε 24 πόντους και ο Σαμπέιν μέτρησε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Στον αντίποδα ο Σενγκούν τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ, αλλά και 8 ασίστ σε άλλο ένα ρεσιτάλ του στο φετινό ΝΒΑ. Παρόλα αυτά δεν έφτανε. Ο Ντουράντ τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους.
