Οι Σπερς κατάφεραν να επικρατήσουν με 126-110 των Ρόκετς και να πάρουν το ντέρμπι του Τέξας.

Οι Σπερς συνεχίζουν εντυπωσιακά τη σεζόν τους, αφού κατάφεραν να λυγίσουν και τους Ρόκετς σε μια πολύ όμορφη μάχη στο Σαν Αντόνιο. Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 6-2 στην κατάταξη, ενώ οι ρουκέτες έπεσαν στο 5-3.

Από την πλευρά των νικητών ο Γουεμπανιάμα είχε 22 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Μπαρνς πρόσθεσε 24 πόντους και ο Σαμπέιν μέτρησε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ο Σενγκούν τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ, αλλά και 8 ασίστ σε άλλο ένα ρεσιτάλ του στο φετινό ΝΒΑ. Παρόλα αυτά δεν έφτανε. Ο Ντουράντ τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους.