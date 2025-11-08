Oι Τίμπεργουλβς έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στη Γιούτα και τη νίκησαν με 137-97.

Η Μινεσότα δεν συνάντησε κάποιο πρόβλημα κόντρα στη Γιούτα και τη διέλυσε με το εντυπωσιακό 137-97, δείχνοντας την ανωτερότητα της.

Ο Άντονι Έντουαρντς που έχει επιστρέψει στη δράση, τελείωσε το ματς με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ, ενώ 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ είχε ο Τάουνς σε ένα γεμάτο ματς του.

Στον αντίποδα ο Τζορτζ είχε 18 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Μάρκανεν έμεινε χαμηλά στους 12 πόντους με 4/14 σουτ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο θα ήθελε τη Γιούτα.

Oι Τίμπεργουλβς έχουν υψηλές βλέψεις για φέτος και θέλουν να σταθεροποιήσουν την απόδοση τους, όντας στο 5-4 αυτή τη στιγμή. Στόχος τους να φτάσουν πολύ μακριά στα playoffs.