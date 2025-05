Ο Κάσπερ Ρουντ στις χωμάτινες επιφάνεις του Masters της Μαδρίτης, έφθασε στον 13ο και πιο λαμπρό τίτλο της καριέρας του, νικώντας τον Τζακ Ντρέιπερ με 2-1 σετ.

Ο Κάσπερ Ρουντ είχε επιμονή, υπομονή και δικαιώθηκε, με τον 26χρονο από τη Νορβηγία να νικά τον Τζακ Ντρέιπερ με 7-5, 3-6, 6-4 και στο Masters της Μαδρίτης να κατακτά τον πιο λαμπρό από τους 13 -πλέον- τίτλους στην καριέρα του.

Έχοντας φύγει με σκυμμένο το κεφάλι από δύο τελικούς στο Roland Garros (2022, 2023), ένα στο US Open (2022) και δύο σε Masters αυτή τη φορά ο Ρουντ τα κατάφερε κι έγινε ο πρώτος Νορβηγός που κατακτά ένα στέμμα σε τουρνουά ATP 1000.

Πρώην Νο.2, ο Ρουντ με την πορεία του στην ισπανική πρωτεύουσα από τη Δευτέρα (5/5) θα βρίσκεται στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Ντρέιπερ παρά την ήττα του, ξεπέρασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο.5.

Casper Ruud’s reaction after beating Draper in Madrid.



He puts his arms in the air.



The stadium erupts.



The first Norwegian man in history to win a Masters title.



It’s been a long time coming for one of the nicest guys in sports.



Chills. 🇳🇴🥹



pic.twitter.com/I8vWLyLutz