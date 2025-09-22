Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση του Σιάο με τα νέα παπούτσια του Γιάννη και η απάντηση του Greek Freak
Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Ρίτσαρντ Σιάο είναι εξαιρετική, με τους δύο ανδρες να είναι καλοί φίλοι. Ο ιδιοκτήτης του Άρη ανέβασε φωτογραφίες με τα νέα παπούτσια του Έλληνα σταρ, δείχνοντας τη χαρά του.
Ο Greek Freak δεν έχασε ευκαιρία και απάντησε κάνοντας repost την φωτογραφία.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι του Άρη, στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας». Όπως και στο ματς προ δύο ημερών, απέναντι στο Περιστέρι, έτσι και στο ματς κόντρα στη Μύκονο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στις εξέδρες μαζί με τη μητέρα του Βερόνικα.
Μαζί με τον Θανάση παρακολούθησαν τον αδερφό τους, Άλεξ Αντετοκούνμπο ο οποίος αγωνίζεται στον Άρη, αλλά και τον πρώην συμπαίκτη τους στους Μπακς, Μπριν Φορμπς.
