Oι Ντρέιπερ και Ρουντ για τον τίτλο στη Μαδρίτη (vids)

Οι Τζακ Ντρέιπερ και Κάσπερ Ρουντ θα διεκδικήσουν την Κυριακή τον τίτλο στο Masters της Μαδρίτης.

Ο Τζακ Ντρέιπερ συνεχίζει την εκπληκτική πορεία του μέσα στο 2025, ο 23χρονος Βρετανός νίκησε τον Λορέντσο Μουζέτι με 6-3, 7-6(4) και πέρασε στον τελικό του Masters της Μαδρίτης, όπου την Κυριακή (4/5) θα αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ.

Για τον αριστερόχειρα Ντρέιπερ είναι ο 3ος τελικός μέσα στη χρονιά και η ευκαιρία να κατακτήσει τον 2ο τίτλο της καριέρας του σε Masters, μετά τον θριαμβό του πριν από μερικές εβδομάδες στο Indian Wells. Παράλληλα, με την πορεία του στη Μαδρίτη, ξεπέρασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Jack Draper’s reaction after beating Musetti to reach the Madrid final.



At first, he looks in disbelief.



Then lets out a big smile. 🥹



He is playing like one of the very best players alive.



Massive roar.



Massive emotions.



Massive tennis.



pic.twitter.com/2JG4O5EL7E