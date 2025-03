Τσιτσιπάς: «Η επιστροφή στο Top10 έρχεται με σκληρή δουλειά και θυσίες»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά του Ντουμπάι, μίλησε για τον τελικό καθώς και για την επιστροφή του στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Έλληνας τενίστας, μετά το τέλος του τελικού και την επικράτηση επί του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ με 6-3, 6-3 αναφέρθηκε στο απαιτητικό ματς που είχε, δηλώνοντας υπερήφανος για την αντίδρασή του στις κρίσιμες στιγμές.

Μάλιστα, σχολίασε και την επιστροφή του στο Top10 της παγκόσμιας κατάταξης, τονίζοντας πως αυτά τα επιτεύγματα έρχονται μετά από σκληρή δουλειά και θυσίες.

«Δεν υπήρχε τίποτα που να εγγυάται τη νίκη σήμερα, ήταν καθαρά μια μάχη. Είναι μεγάλη ανακούφιση που κατάφερα να κρατήσω το τρόπαιο μετά την τρίτη προσπάθεια. Ήταν κάτι που είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και είμαι χαρούμενος που το κατάφερα. Είχα έναν σπουδαίο αντίπαλο απέναντί μου, ήξερα ότι ήταν μια δύσκολη αποστολή. Είμαι απλώς περήφανος για τον τρόπο που διαχειρίστηκα την πίεση και κατάφερα να αποδώσω σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές».

«Αυτά είναι τα πράγματα για τα οποία παλεύουμε ως επαγγελματίες τενίστες. Το να έχεις μια θέση στο Top 10 είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας τενίστας. Έρχεται με σκληρή δουλειά και θυσίες, αλλά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια θέση όπου μπορώ πραγματικά να το γιορτάσω».

