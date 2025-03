Τον 12ο τίτλο του πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπά στο Ντουμπάι, επικρατώντας με 6-3, 6-3 του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ στον τελικό του θεσμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η... κατάρα έσπασε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από 11 χαμένους τελικούς, έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου του τίτλου σε 500άρι τουρνουά. Ο Έλληνας τενίστας κυριάρχησε του Καναδού με 6-3, 6-3 στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης και σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Dubai Champion 🏆 @steftsitsipas defeats Auger-Aliassime 6-3 6-3 for his first ATP 500 title! 💫 #DDFTennis pic.twitter.com/ka8zwaFtoA

Ο τελικός ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να έχουν πολύ καλά ποσοστά πίσω από το σερβίς τους, τα οποία και κράτησαν με σχετική άνεση. Αμφότεροι πήγαν μαζί έως το 3-3, με τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ να χάνει δύο break points στο τέταρτο game.

Αυτό που δεν κατέφερε να εκμεταλλευτεί ο Καναδός, το έκανε με τεράστια επιτυχία ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος στην πρώτη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε για break πήρε το προβάδισμα στο σετ (4-3). Στο break αυτό προσάθησε ν' αντιδράσει ο Νο.21 του κόσμου, αλλά και πάλι ο Έλληνας βρήκε... απάντηση στα δύο break points του αντιπάλου του για να κάνει το 5-3.

Το γεγονός αυτό, έδωσε μομέντουμ στον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος έφτασε στα τρία set points την ώρα που σέρβιρε ο έτερος φιναλίστ και δεχόμενος έναν πόντο έκλεισε το σετ με 6-3 και πήρε προβάδισμα στον τελικό.

H φράση «Déjà vu» είναι η πιο αντιπροσωπευτική για το τι έγινε στο δεύτερο σετ του μεγάλου τελικού! Πάλι οι δύο τενίστες έφτασαν μαζί στο 6ο game (3-3). Όπως στο πρώτο σετ, ο Οζέρ Αλιασίμ έφτασε στα πρώτα break point με τον Τσιτσιπά να βρίσκει και πάλι τις λύσεις με σύμμαχο το σερβίς του.

Σε αντίθεση με το πρώτο, όμως, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις πρώτες του ευκαιρίες για break. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δύο τενίστες να πάνε ισόπαλοι με 3-3, σημείο στο οποίο ο Έλληνας πάτησε το... γκάζι και με σερί 3-0 games έκλεισε το σετ με 6-3 και πανηγύρισε τη νίκη και συνάμα την κατάκτηση του τίτλου.

Well-deserved moment 🏆👏@steftsitsipas raises the Dubai trophy for the first time, after his 3rd Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/ew72tLVdt1