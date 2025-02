Πρόκριση στο 8ο match point για Ρούμπλεφ, αποχώρηση για Μεντβέντεφ στην Ντόχα (vids)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ με την 8η απέκλεισε τον Αλεξ ντε Μινόρ με 2-1 στην Ντόχα και στα ημιτελικά θα παίξει με τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, που είδε τον άρρωστο Ντανίλ Μεντβέντεφ να αποχωρεί μετά το 1ο σετ.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ δεν χρειάστηκε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά οκτώ match points μέχρι να κάμψει την αντίσταση του Άλεξ ντε Μινόρ με 6-1, 3-6, 7-6(8) και να προκριθεί στα ημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στην Ντόχα.

Ο Ρούμπλεφ, πρωταθλητής στην Ντόχα το 2020, στο 3ο σετ προηγήθηκε με 5-2, όμως από εκείνο το σημείο άρχισε να πετά το ένα match ball μετά το άλλο.

Ο Ντε Μινόρ έφθασε στο 6-6 και στο tie break, εκεί ο Αυστραλός έχασε το μοναδικό του match point στο 6-5, με τον Ρούμπλεφ τελικά στην 8η ευκαιρία να κατακτά τη διαδικασία με 10-8, το σετ με 7-6(8) και μαζί την πρόκριση.

Αντίπαλος για τον Ρούμπλεφ στον ημιτελικό θα είναι ο Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ. Ο 24χρονος από τον Καναδά, αφού πέρασε χωρίς αγώνα στα προημιτελικά μετά την αδυναμία του Χαμάντ Μετζένοβιτς να παίξει, πέρασε στα ημιτελικά στο... ένα σετ.

Με αντίπαλο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Οζέρ-Αλιασίμ κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3 κι έπειτα είδε τον Ρώσο να αποχωρεί, εξ αιτίας ίωσης.

