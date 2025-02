Οι Αλκαράθ και Ντε Μινόρ για τον τίτλο στο Ρότερνταμ (vids)

O Κάρλος Αλκαράθ και ο Άλεξ ντε Μινόρ συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού στο 500άρι τουρνουά στο Ρότερνταμ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Άλεξ ντε Μινόρ θα διεκδικήσουν το απόγευμα της Κυριακής (9/2, 16:30) τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Ρότερνταμ, αλλά και τον πρώτο για το 2025.

Ο Αλκαράθ αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στα δύο πρώτα σετ του ημιτελικού απέναντι στον Χούμπερτ Χούρκατς, μέχρι να επικρατήσει με 2-1 σετ και να διεκδικεί τον 17ο τίτλο της καριέρας του. Αντίθετα ο Ντε Μινόρ έχασε μόλις τρία games από τον Ματία Μπελούτσι και θα παίξει για τον 10ο δικό του τίτλο.

Ο Αλκαράθ βρέθηκε να κυνηγά στο 1ο σετ, με τον Χούρκατς να προηγείται με 3-0 και να έχει break point στο 4ο game, που δεν εκμεταλλεύτηκε.

Παρόλα αυτά ο Πολωνός έφθασε στο 4-1, για να ακολουθήσει η μεγάλη ανατροπή από τον Αλκαράθ, παρότι βρέθηκε αντιμέτοπος με τριπλό break point (0-40), κράτησε το σερβίς του για το 4-2, με break μείωσε σε 4-3 και με love game ισοφάρισε σε 4-4. Ο Ισπανός βρήκε νέο break point, ο Χούρκατς με διπλό λάθος του το προσέφερε για το προσπέρασμα (5-4) και σερβίροντας, «έσβησε» νέο break point στο 30-40, φθάνοντας στην κατάκτηση του σετ με 6-4.

