Οι Θάντερ με μπροστάρη τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ λύγισαν τους Τίμπεργουλβς με 113-105, ενώ οι Σέλτικς έβαλαν φρένο στο σερί των Πίστονς επικρατώντας με 117-114.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την εκπληκτική τους πορεία, προσθέτοντας ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό τους, αυτή τη φορά απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 113-105. Η ομάδα της Οκλαχόμα κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και χτίζοντας από νωρίς τις βάσεις για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι Τίμπεργουλβς προσπάθησαν να αντιδράσουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο και έδειξαν σημάδια επιστροφής, όμως οι Θάντερ δεν άφησαν περιθώρια για… όνειρα. Μπήκαν ξανά σοβαροί στην τέταρτη περίοδο, ανέκτησαν πλήρως τον έλεγχο και έφτασαν με άνεση στην 18η νίκη τους τη φετινή σεζόν, ανεβαίνοντας στο εντυπωσιακό 18-1.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ξανά η απόλυτη σταθερά της ομάδας, τελειώνοντας το παιχνίδι με 40 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε ακόμη μία εμφάνιση MVP επιπέδου. Από τη Μινεσότα ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς, που πάλεψε μέχρι τέλους, όμως η προσπάθειά του δεν αρκούσε απέναντι στην υπεροχή των Θάντερ.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-17, 49-39, 78-71, 113-105

Σέλτικς - Πίστονς

Οι Μπόστον Σέλτικς αποδείχθηκαν «βράχος» απέναντι στους εντυπωσιακούς φέτος Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας με 117-114. Οι δύο ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος για τη νίκη, όμως οι Σέλτικς έβγαλαν χαρακτήρα, πάθος και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, καταφέρνοντας, παρά τις απουσίες και τα προβλήματά τους, να ρίξουν στο καναβάτσο τους πρωτοπόρους της Ανατολής.

Με αυτή τη μεγάλη εμφάνιση, η Βοστώνη ανέβηκε στο 10-8, σπάζοντας παράλληλα το νικηφόρο σερί του Ντιτρόιτ, που γνώρισε μόλις την τρίτη του ήττα στη σεζόν και υποχώρησε στο 15-3.

Hγέτης των νικητών ήταν ο εκρηκτικός Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους Πίστονς, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ήταν συγκλονιστικός, σημειώνοντας 42 πόντους με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως η σπουδαία εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-30, 57-58, 83-83, 117-114