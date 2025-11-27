Γουόριορς - Ρόκετς 100-104: Ραψωδία Σέπαρντ, ανησυχία για Κάρι
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είδαν τον Στεφ Κάρι να αποχωρεί τραυματίας και γνώρισαν την ήττα με 104-100 από τους ανεβασμένους Χιούστον Ρόκετς, σε ένα βράδυ που εξελίχθηκε εφιαλτικά για την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.
Ο σούπερσταρ των Γουόριορς αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια στα τελευταία δευτερόλεπτα, έχοντας υποστεί κάκωση στον δεξί τετρακέφαλο. Ο Κάρι θα υποβληθεί σε μαγνητική, με τον Στιβ Κερ να δηλώνει μετά το ματς: «Όταν άκουσα ότι είναι ο τετρακέφαλος, ένιωσα ανακούφιση. Σίγουρα καλύτερο από έναν τραυματισμό σε αστράγαλο ή γόνατο».
Amen Thompson hurt Steph Curry’s knee so bad he can’t even sit down 😭 pic.twitter.com/qF2mbilxRI— BrickCenter (@BrickCenter_) November 27, 2025
Ο Κάρι χτύπησε αρχικά σε σύγκρουση με τον Έιμεν Τόμπσον, που έπεσε με δύναμη πάνω του την ώρα που ο ηγέτης των «πολεμιστών» πήγαινε προς το καλάθι. Αργότερα, σκριν του Αλπερέν Σενγκούν τον άφησε ξανά εμφανώς ζαλισμένο. Παρά την προσπάθειά του να συνεχίσει, ο τραυματισμός τον επηρέασε έντονα στο φινάλε. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 33 λεπτά.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι Ρόκετς πήραν μια σπουδαία νίκη, ανεβαίνοντας στο 12-4 και δείχνοντας ξανά ότι αποτελούν μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη Δύση. Οι Γουόριορς, αντίθετα, έπεσαν στο 10-10 και είδαν τα προβλήματα να συσσωρεύονται. Ο Σέπαρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το Χιούστον με 31 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο εξαιρετικός Σενγκούν πρόσθεσε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από πλευράς Γκόλντεν Στέιτ, πάλεψαν οι Μπάτλερ (21 π.) και Ρίτσαρντς (18 π.), με τον Κάρι να μένει στους 14 πριν αποχωρήσει τραυματίας.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-22, 59-47, 76-74, 100-104
