Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Ματία Μπελούτσι με 6-4, 6-2 στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του τουρνουά στο Ρότερνταμ, χάνοντας την πρόκριση για την τετράδα του θεσμού.

«Θύμα» του εξαιρετικού μομέντουμ του Ματία Μπελούτσι έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος δεν κατάφερε να συνδυάσει τον 80ο του προημιτελικό με νίκη, χάνοντας με 6-4, 6-2.

The moment Qualifier Bellucci secured his second Top 20 win in 2 matches, defeating Tsitsipas to reach the semi-finals!#abnamroopen pic.twitter.com/vixBgPtPkn