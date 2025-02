Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη επί του Τάλον Γκρίκσπουρ με 6-7(6), 7-6(6), 7-5 στη φάση των "16" του τουρνουά στο Ρότερνταμ, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τενίστας στην 80η του συμμετοχή σε προημιτελική φάση θα αντιμετωπίσει τον Ματία Μπελούτσι, ο οποίος πήρε τεράστια νίκη επί του Ντανιίλ Μεντβέντεφ το βράδυ της Τετάρτης (5/2).

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σταθεροί πίσω από το σερβίς τους και τον Γκρίκσπουρ να έχει το προβάδισμα μιας και σέρβιρε πρώτος. Στο 5ο game, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε τις πρώτες ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς του Ολλανδού, αλλά και τις πέντε φορές ο Νο.43 του κόσμου βρήκε τις απαντήσεις που χρειαζόταν διατηρώντας το σερβίς του (3-2).

Ό,τι δεν κατάφερε ο Έλληνας τενίστας το έκανε πραγματικότητα ο Γκρίκσπουρ στο επόμενο game, εκμεταλλευόμενος τα δύο break points που του εμφανίστηκαν (4-2). Μάλιστα, ο Ολλανδός βρέθηκε σε θέση να σερβίρει για να πάρει το σετ, όμως ο Νο.12 του κόσμου έκανε το break παραμένοντας στο σετ.

Ο Τσιτσιπάς έφερε στα ίσα το σετ (5-5) και χωρίς να... παραβιαστεί κανένα σερβίς το σετ κρίθηκε στο tie-break. Εκεί, ο 28χρονος πήρε σημαντικό προβάδισμα με δύο mini breaks (5-1). Ο Έλληνας πήρε πίσω το ένα από τα δύο, χάνοντας στη συνέχεια το tie-break (7-5) και συνάμα το σετ με (7-6|5|).

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστες είχαν εξαιρετικά ποσοστά στα service games τους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε το 88% των πόντων (22/25) που παίχτηκαν πίσω από το πρώτο σερβίς του, ενώ ο Τάλον Γκρίκσπουρ κέρδισε τους 82% (23/28).

Αυτό το γεγονός έφερε το σετ να πηγαίνει game -game. Ο Τσιτσιπάς έστειλε δύο φορές των Γκρίκσπουρ να σερβίρει για να μείνει στο σετ, με τον Ολλανδό να έχει ισάριθμες απαντήσεις. Το tie-break έκρινε και πάλι το σετ. Αμφότεροι κράτησαν τα σερβίς τους και ο Ολλανδός έφτασε σε match point (6-5), το οποίο έσωσε ο Έλληνας τενίστας και στο πρώτο set point που του εμφανίστηκε έφερε τις ισορροπίες στο ματς με 7-6(6).

Το τρίτο και τελευταίο σετ άρχισε ιδανικά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος βρήκε break στο πρώτο service game του Γκρίκσπουρ, διατηρώντας το προβάδισμά του έως τα μέσα του σετ. Εκεί, ο Ολλανδός αξιοποίησε τις ευκαιρίες του για break φέρνοντας το σετ στα ίσα (4-4).

Μάλιστα, ο 28χρονος ανάγκασε τον Τσιτσιπά να σερβίρει για να μείνει στο ματς, με τον 26χρονο να το κάνει με σχετική ευκολία. Στο 11ο game ο Ολλανδός δεν κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς του και στο αμέσως επόμενο ο Έλληνας δεν έκανε λάθος με τις μπάλες στα χέρια για να κλείσει το σετ (7-5) και να πανηγυρίσει τη νίκη - πρόκριση.

