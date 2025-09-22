Χουγκάζ στο Gazzetta για Μπόμπαν Γιάνκοβιτς: «Πόσο αγάπη έδειξε για τον Πανιώνιο και πόσο πάθος για τη νίκη» (vid)

Ο Κρις Χουγκάζ, μέσω του ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet, για τα 135 χρόνια Πανιώνιος μίλησε για το θρυλικό Μπόμπαν Γιάνκοβιτς και το αποτύπωμα που

Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. Ενας παίκτης που έγραψε τη δική του ιστορία στον Πανιώνιο και στον ελληνικό αθλητισμό, αφήνοντας πίσω του όμως κι ένα τραγικό κομμάτι. Ο Κρις Χουγκάζ στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet, μιλάει για το συμπαίκτη που είχε στον Ιστορικό αλλά και το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της η ιστορία αυτή.

«Ο Μπόμπαν σημαίνει πολλά. Κυρίως τα; μηνύματα που αφήνει αυτή η τραγική ιστορία. Πέρα από καταπληκτικός παίκτης και συμπαίκτης, που ήταν εκείνη την εποχή, δίνει μηνύματα που είναι και θετικά και αρνητικά στο πόσο μπορεί να δεθεί ένας παίκτης - ακόμα και ξένος - με μία ομάδα και πόσο αρνητικά μπορεί να γυρίσει όταν η πίεση που υπάρχει σ' αυτό το χώρο σε οδηγεί σε καταστάσεις που δεν πρέπει να οδηγούνται.

Γενικά, ο Μπόμπαν είναι ένας άνθρωπος που έχει μείνει στην ιστορία για την αγάπη που έδειξε σε πολύ σύντομο χρόνο για την ομάδα που έπαιζε και το πόσο πάθος έδινε για τη νίκη».

Κάτι παραπάνω από 32' κυανέρυθρης μαγείας στο παρακάτω video: