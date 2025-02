Ο Ματία Μπελούτσι άφησε εκτός συνέχειας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Τάλον Γκρίκσπουρ στα προημιτελικά του τουρνουά στο Ρότερνταμ.

Η φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά στο Ρότερνταμ άρχισε με μια μεγάλη έκπληξη. Ο 23χρονος Ιταλός, Ματία Μπελούτσι νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-3, 6-7(6), 6-3 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο αριστερόχειρας Μπελούτσι, Νο.92 στον κόσμο, προερχόμενος από τα προκριματικά, σημείωσε την κορυφαία μέχρι σήμερα νίκη της καριέρας του, απέναντι στον Μεντβέντεφ, που έχει κάνει τραγικό ξεκίνημα στη χρονιά, καθώς αποχαιρέτησε και το Australian Open από τον 2ο γύρο.

Sealed in STYLE 🕺



The moment Bellucci defeated Medvedev for his first ever Top 20 win!#abnamroopen pic.twitter.com/rN8K556UsS