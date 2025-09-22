Ο Άρης υποδέχεται (23/9, 20:00) τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου και ο Μανόλο Χιμένεθ προσανατολίζεται σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα μετρώντας αρκετούς επιβαρυμένους παίκτες λόγω των διαδοχικών αγώνων.

Ο Ισπανός προπονητής δεν είχε απλά να διαχειριστεί τους διαδοχικούς εκτός έδρας αγώνες στις δύο εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και τις πολλές απουσίες οι οποίες περιόρισαν τις επιλογές του. Για παράδειγμα, ο Φαμπιάνο Λέισμαν δεν πήρε ανάσες λόγω του χαμηλού επιπέδου ετοιμότητας του Νοά Σούντμπεργκ αλλά και του τραυματισμού του Πέδρο Άλβαρο. Εκτός απροόπτου, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα μείνει εκτός 11αδας απέναντι στη Μαρκό και μένει να φανεί ποιοι θα συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Λογικά, ένας εκ των δύο θα είναι ο Σούντμπεργκ ούτως ώστε να βοηθηθεί στην εύρεση ρυθμού.

Τα πράγματα είναι πιο απλά στη θέση του τερματοφύλακα (σ. σ. Γιώργος Αθανασιάδης) αλλά και των δύο full back. Μεντίλ και Τεχέρο έβγαλαν εξ’ ολοκλήρου το παιχνίδι με την Κηφισιά και στο παιχνίδι του Κυπέλλου θα αντικαταστούν από τους Φρίντεκ και Φαντιγκά, αντίστοιχα. Ερωτηματικά υπάρχουν για τον άξονα της μεσαίας γραμμής πλην του Μιχάλη Βοριαζίδη ο οποίος αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και άφησε καλές εντυπώσεις. Οι αμφιβολίες εστιάζουν στις επιλογές των άλλων δύο μέσων. Διαθέσιμοι είναι οι Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Νινγκ και μένει να φανούν οι αποφάσεις που θα πάρει ο Ισπανός τεχνικός στη διάθεση του χρόνου.

Οι εντονότεροι προβληματισμοί αφορούν εξάλλου τη μεσοεπιθετική αλλά και επιθετική γραμμή λόγω των απουσιών των Γένσεν, Μορουτσάν, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Καντεβέρε. Στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, ο Μανόλο Χιμένεθ χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τον Γκαμπριέλ Μισεουί σε θέση φορ, σε μια απόφαση η οποία δεν… βγήκε βάσει των επιδόσεων του 20χρονου ποδοσφαιριστή. Μένει να φανεί αν ο τελευταίος θα παραμείνει στην ίδια θέση ή αν θα παίξει στα άκρα αλλάζοντας τον ρόλο ενός εκ των Πιόνε Σίστο, Γιάννη Γιαννιώτα οι οποίοι επίσης προβλέπεται να είναι στο αρχικό σχήμα.