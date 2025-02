Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη επί του Αρόλντ Μαγιό με σκορ 6-1, 7-5, παίρνοντας την πρόκριση στη φάση των "16" του τουρνουά στο Ρότερνταμ.

Sharp, confident and focused 🫡@steftsitsipas dismisses Mayot 6-1 7-5 to advance in Rotterdam. @abnamroopen | #abnamroopen pic.twitter.com/Um0I3IbYv5