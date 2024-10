Φέντερερ για Ναδάλ: «Πάντα ήλπιζα ότι αυτή η μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ»

Η αντίδραση από τον Ρότζερ Φέντερερ στην απόφαση του Ράφαελ Ναδάλ να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Ράφαελ Ναδάλ το μεσημέρι της Πέμπτης (10/10) ανακοίνωσε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, παίζοντας τένις για τελευταία φορά τον επόμενο μήνα στην τελική φάση του Davis Cup στη Μάλαγα.

Η Ρότζερ Φέντερερ με ανάρτηση στα social media σχολίασε την απόφαση του Ράφα Ναδάλ, με τον οποίο χάρισαν μοναδικές στιγμές εντός κορτ, ενώ διατηρούν μια στενή φιλία.

«Τι καριέρα, Ράφα! Πάντα ήλπιζα ότι αυτή η μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ. Σε ευχαριστώ για τις αξέχαστες αναμνήσεις και για τα αίθανα επιτεύγματα στο παιχνίδι που αγαπάμε. Ήταν μεγάλη τιμή!» έγραψε σε σχόλιο ο Φέντερερ, χρησιμοποιώντας φωτό από το δικό του «αντίο», πριν από δύο χρόνια στο Laver Cup του Λονδίνου.



Roger Federer to Rafa Nadal after announcing his retirement from tennis.



Always supporting each other til the very end. 🥹 pic.twitter.com/qQNkCler2k