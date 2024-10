O Ράφαελ Ναδάλ πήρε τη μεγάλη απόφαση ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, τα τελευταία του παιχνίδια θα είναι σε τέσσερις εβδομάδες με την Ισπανία στο Davis Cup στη Μάλαγα.

Τέλος εποχής για τον Ράφαελ Ναδάλ, που ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το τένις, και παράλληλα κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο στην παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού.

Μετά τον Ρότζερ Φέντερερ, ένα ακόμα μέλος από το Big 3, ο Ναδάλ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τα κορτ και το επαγγελματικό τένις.

O 38χρονος Ισπανός πήρε τη μεγάλη απόφαση και να βάλει τέλος στη θρυλική του καριέρα στο τένις στη φετινή σεζόν, με τελευταίο τουρνουά τους τελικούς του Davis Cup τον Νοέμβριο στη Μάλαγα.

«Είμαι εδώ για να σας ενημερώσω ότι αποσύρομαι από το επαγγελματικό τένις. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα, ειδικά τα δύο τελευταία. Δεν μπόρεσα να αγωνιστώ χωρίς περιορισμούς. Είναι μια δύσκολη απόφαση, που μου πήρε χρόνο να πάρω, αλλά όλα σε αυτή τη ζωή έχουν αρχή και τέλος. Πιστεύω είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλω τέλος σε μια καριέρα που ήταν πιο μεγάλη και πιο πετυχημένη απ' όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», είπε ο Nadal βίντεο που δημοσίευσε στις σελίδες του στα social media.

Mil gracias a todos Many thanks to all Merci beaucoup à tous Grazie mille à tutti 谢谢大家 شكرا لكم جميعا תודה לכולכם Obrigado a todos Vielen Dank euch allen Tack alla Хвала свима Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

O Ναδάλ προσπάθησε τα τελευταία χρόνια να ξεπεράσει τα ατελείωτα προβλήματα με τους τραυματισμούς, να νικήσει τον χρόνο για την αγάπη του να παίζει τένις, όμως ήταν ηλίου φαεινότερο ότι η στιγμή της αποχώρησης ήταν κοντά.

Αγωνίστηκε τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού όπου έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο, ενώ στη συνέχεια αποσύρθηκε και από τα επόμενα τουρνουά.

Rafael Nadal, 𝙛𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧 the King of Clay 👑 pic.twitter.com/YS05suBhea

Ο «ταύρος» από τη Μαγιόρκα σημάδεψε με την πορεία του στο τένις τον κόσμο των σπορ. Κάτοχος 22 Grand Slam, εκ των οποίων τα 14 στο αγαπημένο του Roland Garros, εκεί όπου δημιούργησε το αδιανότητο ρεκόρ των 112 νικών σε 116 αγώνες, ο Nαδάλ αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα πρωταθλητή πρότυπο.



Κλείνει μια τεράστια καριέρα έχοντας κατακτήσει 92 τίτλους σε τουρνουά ATP, πέρα από τα 22 Grand Slam έχει στην κατοχή του 36 τίτλους σε Masters, τέσσερις τίτλους στο Davis Cup, καθώς και δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο απλό στο Πεκίνο το 2008 και στο διπλό στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.

Ο Ράφαελ Ναδάλ θα δώσει τα τελευταία του παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, μπροστά στους συμπατριώτες του, στους τελικούς του Davis Cup που θα γίνουν στη Μάλαγα (19-24 Νοεμβρίου).

Και το βέβαιο είναι ότι θα δούμε σκηνές ανάλογες με το τελευταίο τουρνουά του Ρότζερ Φέντερερ, στο Laver Cup του Λονδίνου πριν από δύο χρόνια.

«Είμαι ενθουσιασμένος που το τελευταίο μου τουρνουά θα είναι η τελική φάση του Davis Cup, όπου θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Κλείνει ένας κύκλος, αφού ένας από τους πρώτους μου θριάμβους ως επαγγελματίας ήταν ο τελικός στη Σεβίλλη το 2004.

a moment in history that will never be forgotten. pic.twitter.com/q6TeOF5BMX