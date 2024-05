Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπεσε θύμα της επίθεσης ενός ανεγκέφαλου στη Ρώμη, που πέταξε ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Σέρβου τενίστα.

Εικόνες άνευ προηγουμένου στη Ρώμη, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να πέφτει θύμα επίθεσης! Ο Σέρβος τενίστας είχε μόλις τελειώσει τον αγώνα του κόντρα στον Κορεντίν Μουτέ (νίκη 6-3, 6-1) στο ATP της Ρώμης. Όπως κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, σταμάτησε για να μοιράσει αυτόγραφα στους θαυμαστές του, ωστόσο κάποιος ανεγκέφαλος τού έριξε ένα βαρύ μπουκάλι στο κεφάλι!

Ο Νόλε έπεσε στο έδαφος πιάνοντας το κεφάλι του, με τους θεατές να σοκάρονται από το περιστατικό. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί αλλά και τι επιπτώσεις θα έχει.

Someone threw a water bottle at Novak Djokovic’s head when he was signing autographs.



He ends up on the floor.



Absolutely disgusting behavior from whoever did this.



The world is becoming a very sad place.



