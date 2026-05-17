ΑΕΚ: Μαγική αναδρομή πριν την απονομή με τα πρωταθλήματα που κατέκτησε και τη φετινή πορεία!
Η ΑΕΚ διατήρησε το αήττητο σερί της στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια και όλοι δεν μπορούσαν να περιμένουν για την απονομή του 14ου πρωταθλήματος!
Πριν γίνει η στέψη, έλαβε χώρα μια φανταστική αναδρομή από τα μάτριξ του γηπέδου με όλα τα πρωταθλήματα που κατέκτησε η ΑΕΚ στην Ιστορία της!
Οι μεγάλες μορφές, οι μεγάλες στιγμές, όλη η Ιστορία της ΑΕΚ με τους τίτλους που πανηγύρισε πέρασαν από τα μάτριξ, με τα λάβαρα των πρωταθλημάτων να κυματίζουν από το στέγαστρο της Allwyn Arena!
Το βίντεο έκλεισε με τη φετινή τρομερή πορεία των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς που έφτασαν ως την κατάκτηση του τίτλου, με πλάνα και από τις πορωτικές ομιλίες του Σέρβου τεχνικού στα αποδυτήρια!
