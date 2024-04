Παρών στα court της Μαδρίτης θα είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, του οποίου η συμμετοχή μέχρι τελευταία στιγμή ήταν αμφίβολη λόγω του τραυματισμού του στο δεξί χέρι.

Παρά τις δύο σερί αποχωρήσεις από τα τουρνουά του Μόντε Κάρλο και της Βαρκελώνης, ο Κάρλος Αλκαράθ θα αγωνιστεί κανονικά στο τουρνουά της Μαδρίτης, στο οποίο θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Ο Ισπανός τενίστας, όπως όλα δείχνουν, ξεπέρασε τον τραυματισμό στο δεξί χέρι και θέλει με μία ακόμη κατάκτηση του εν λόγω τουρνουά να γίνει ο πρώτος τενίστας στον θεσμό, ο οποίος κατακτά τρεις συνεχόμενες φορές τον τίτλο στο ισπανικό τουρνουά.

Σημειώνεται πως ο Αλκαράθ θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο και στον δεύτερο θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σεφτσένκο - Ρίντερκνες. Στον τρίτο γύρο είναι πιθανό να βρεθεί απέναντι στον Λορέντσο Μουζέτι και στον τέταρτο γύρο αναμένεται να αντιμετωπίσει στον Στρουφ.

Στα προημιτελικά ο Νο.3 τενίστας του κόσμου διασταυρώνεται με έναν εκ των Ρούμπλεφ και Ρούνε, ενώ στην τετράδα βάσει ranking θα βρει τον Ζβέρεφ.

We’ve been officially presented! 🧡



Defending champions @SabalenkaA and @carlosalcaraz raised the curtain on the 2024 #MMOPEN 🔝 pic.twitter.com/DAilDqtzUT