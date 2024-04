O Ματέο Μπερετίνι ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το τουρνουά στο Μαρόκο, κατακτώντας τον τίτλο, μετά τη νίκη του επί του Ρομπέρτο Καρμπαλιές Μπαένα με 7-5, 6-2.

Την πολύ καλή εβδομάδα στο Μαρακές του Μαρόκο «σφράγισε» ο Ματέο Μπερετίνι, με τη νίκη στον τελικό του τουρνουά κόντρα στον Ρομπέρτο Καρμπαλιές Μπαένα με 7-5, 6-2, επιστρέφοντας στους τίτλους μετά το 2022.

Getting that winning feeling back 🤩



The moment @MattBerrettini became Marrakech champion! 👏#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/Mrrl9FbK8D